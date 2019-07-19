اخماد حريق اندلع على ضفاف دجلة وسط بغداد

2019/07/19 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أفاد مصدر امني اليوم الجمعة، باخماد الحريق الذي اندلع اسفل جسر الاحرار وسط بغداد.وقال المصدر لمراسل وكالة /المعلومة/، إن” خمس فرق وزوارق نهرية تمكنت من اخماد حادث الحريق الذي اندلع، صباحا، بمساحة من الحشائش والاعشاب اسفل جسر الاحرار وسط بغداد، مشيرا الى أن النيران امتدت الى مخزن يقدر بمساحة ١٠٠٠م يقع على […]

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