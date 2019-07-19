روسيا ترد على قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة عليها

2019/07/19 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الجمعة، أن بلاده سترد على العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على دينها السيادي.

في معرض رده، في نيويورك التي يزورها لحضور فعاليات أممية، على سؤال طرحه أحد الصحفيين حول تصرفات موسكو المحتملة في حال قيام الولايات المتحدة بفرض العقوبات على دين روسيا السيادي، قال بانكين: "ربما لن يترك هذا الأمر دون إجابة، ولكن المهمة ليست بالإجابة كضربة مقابل ضربة، بل التكيف مع هذه العقوبات والبحث عن شركاء آخرين، بالإضافة إلى البحث عن طرق تمكننا من الالتفاف على هذه العقوبات".

وأضاف بانكين أنه "بما أن هذه العقوبات غير مشروعة فإننا نعتبرها غير ملزمة، ويحق لنا وللدول الأخرى عدم اعتبارها ملزمة أيضا".

يذكر أنه سبق ووافق مجلس النواب للكونغرس الأمريكي على إدخال تعديل على مشروع الميزانية العسكرية لعام 2020، بتحريم المواطنين الأميركيين من إجراء أي تعامل مع دين روسيا السيادي، في حالة التدخل في الانتخابات الأميركية.



ومع ذلك، لم يعتمد هذا التعديل كنص نهائي في هذه الوثيقة، حيث إن هذا التعديل يجب أن يخضع للمناقشة في لجنة التنسيق للموافقة على هذا النص، من قبل ممثلي الحزب الجمهوري الذين يقومون بدورهم بصياغة موقف حزبهم من الميزانية العسكرية.

بغداد اليوم- متابعة

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط طائرة إيرانية مسيرة، إن "ذهن ترامب مشغول بأشياء أخرى".

وأضاف سليماني على تويتر، أن "السبب الر

بغداد اليوم _ متابعة

أكد القيادي في تحالف القرار، اثيل النجيفي، الجمعة (19 تموز 2019)، ان محافظة نينوى عادت مرة أخرى لدائرة الاهتمام الدولي.

وقال النجيفي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إن "الموازين المختلة في نينوى لا تنتج حالة ا

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة (19 تموز 2019)، بانفجار قنبلة يدوية، على أحد الدور السكنية شمال محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قنبلة يدوية انفجرت، بعد أن ألقاها مجهولون على أحد الدور السكنية في منطقة الشجي

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