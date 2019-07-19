سليماني: امريكا فشلت بسبب حكم الجاهلين

2019/07/19 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني السبب الرئيسي لهزيمة أمريكا في منطقتنا اليوم، هو الافتقار لقيادة حكيمة، والسبب الأهم هو وجود حكام جاهلين.وقال سليماني تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط طائرة إيرانية مسيرة، إن “ذهن ترامب مشغول بأشياء أخرى”.وكان ترامب أعلن أن سفينة الإنزال الأمريكية “بوكسر” دمرت […]

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