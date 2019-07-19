سفرات بالتقسيط الشهري للمعلمين والمدرسين

2019/07/19 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن دلشاد مجيد مسؤول اتحاد معلمي كردستان فرع السليمانية اليوم الجمعة، عن مباحثات مع شركة تركية لتوفير سفرات للمعلمين والمدرسين، مقابل اقساط شهرية.

وقال مجيد في تصريح صحفي ان المباحثات مستمرة لتنظيم سفرات سياحية للمعلمين والمدرسين الى تركيا كمرحلة اولى، موضحا، ان سعر السفر للشخص الواحد 700 دولار لمدة اسبوع، يستقطع على شكل اقساط شهرية 100 دولار.واضاف: ان الاتحاد والشركة بصدد ابرام العقد، مشيرا الى تنظيم سفرات الى مناطق اخرى في العالم، حال نجاح المشروع.انتهى

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