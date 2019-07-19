الداخلية تمدد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية تموز

2019/07/19 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أمر وزير الداخلية ياسين الياسري،بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية شهر تموز الجاري.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه اليوم، ان الياسري "أمر بتمديد فترة السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات لنهاية الشهر الجاري" مبينا ان "الأمر يأتي "لغرض أتاحت الفرصة للمواطنين الكرام وسائقي العجلات بمراجعة مديريات ومواقع المرور لتثبيت لوحات التسجيل وتقديم الخدمة لهم في هذا الصدد".



وكان الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن قد اعلن ، ان "وزير الداخلية، وجه المرور العامة باتخاذ الاجراءات القانونية ورصد العجلات التي تسير بدون لوحات تعريفية، خصوصا مع توفر اللوحات بكافة اصنافها في مواقع تسجيل المركبات وستقوم المفارز المرورية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، بدءاً من يوم الاحد المقبل".انتهى

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