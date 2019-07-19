2019/07/19 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشفت دراسة نشرت مؤخرا إن فشل استراتيجية تقليل الملح في الطعام، التي تمت الموافقة عليها بين الحكومة وقطاع صناعة الأغذية في بريطانيا، تسبب بحدوث مئات الوفيات المبكرة التي كان من الممكن تفاديها.ووجد الباحثون، الذين قاموا بتحليل تأثير “اتفاق مسؤولية الصحة العامة”، الذي تم تقديمه عام 2011 والذي كانت تشرف عليه هيئة معايير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: مئات الوفيات بسبب “الملح”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: مئات الوفيات بسبب “الملح”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).