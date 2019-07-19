2019/07/19 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس استقبل مطار القاهرة الدولي نحو 3000 مشجع جزائري، الجمعة، قادمين على متن 14 طائرة، لمساندة منتخب بلادهم في مباراة نهائي أمم أفريقيا، المقرر إقامتها مساء اليوم بين منتخبي الجزائر والسنغال على ملعب القاهرة الدولي.وكانت الحكومة الجزائرية قررت تنظيم جسر جوي يضم 28 طائرة لنقل الجماهير الجزائرية، إلى مصر لحضور المباراة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 28 طائرة تنقل مشجعي الجزائر..



ووصول الآلاف إلى القاهرة وكالة خطوة برس.

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