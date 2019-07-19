2019/07/19 | 12:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وهي لا تستقيم بترجيح
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي: بعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نينوى تعود إلى دائرة الاهتمام الدولي ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي: بعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نينوى تعود إلى دائرة الاهتمام الدولي ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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