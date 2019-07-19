2019/07/19 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عراقجي: واشنطن أسقطت طائرة مسيرة تابعة لها عن طريق الخطأ في مضيق هرمز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عراقجي: واشنطن أسقطت طائرة مسيرة تابعة لها عن طريق الخطأ في مضيق هرمز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).