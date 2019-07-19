2019/07/19 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

طالب المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، الحكومة بالعمل على إصدار قرار...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حقوق الإنسان" تطالب الحكومة العراقية بالعمل على إصدار قرار لتعويض ضحايا "داعش) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حقوق الإنسان" تطالب الحكومة العراقية بالعمل على إصدار قرار لتعويض ضحايا "داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).