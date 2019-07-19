2019/07/19 | 12:58

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الأنبار تعلن القضاء على خلايا داعش بصحراء القائم الحدودية مع سوريا

أكد قائممقام قضاء راوة حسين علي العكيدي القضاء على خلايا عصابات

داعش الاجرامية في المناطق المحاذية لقضاء القائم الحدودية مع سوريا

غربي الأنبار.العكيدي أوضح أن القوات الامنية نفذت عملية امنية استباقية تمكنت من

خلالها تطهير هذه المناطق وقتل عدد من ارهابيي داعش والاستيلاء على

اسلحة متنوعة فضلاً عن تدمير العديد من الانفاق والمضافات والاستيلاء

على اسلحة متنوعة ، مبيناً أن القوات الامنية استندت الى معلومات

استخبارية في عملية دهم وتفتيش المناطق الصحراوية ذات التضاريس

المعقدة والتأكد من خلوها من خلايا عناصر التنظيم الاجرامي وان عملية

تعقب اماكن خلايا التنظيم الاجرامي مستمرة.

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