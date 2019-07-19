2019/07/19 | 12:58

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خطف رجل اعمال في أيمن الموصل

الجمعة

19

تموز

2019 :

12:39 pm

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خطف المواطن (عبيد احمد عبيد المعماري) رجل اعمال في منطقة وادي حجر

في ايمن الموصل ليلة امس

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