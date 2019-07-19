واشنطن قلقة من تعزيز التعاون العسكري بين الصين وروسيا

2019/07/19 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر قائد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ الأميرال فيليب ديفيدسون عن قلق بلاده من التعاون العسكري القائم بين الصين وروسيا، معتبرا قدرات روسيا في الشرق

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