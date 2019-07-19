ماحقيقة احتجاز سفينتين ايرانيتين في البرازيل؟

2019/07/19 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت قناة بي بي سي البريطانية على موقعها على الشبكة الدولية للانترنت، ان شركة النفط الحكومية البرازيلية امتنعت عن تزويد سفينتي حمل ايرانيتين بالوقود بسبب

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