امانة بغداد تفتح ٢٥٠ شارعاً رئيساً وفرعياً بعد رفع الكتل الكونكريتية في منطقة الدورة

2019/07/19 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الامانة في بيان لها ان "ملاكات دائرة بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتحت ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا خلال الفترة الماضية كانت مغلقة منذ (١٠- ١٦) عاماً فضلا عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مراكز الشرطة والمدارس والدوائر الحكومية وايضا من على المجسرات".

وأضاف البيان، أن "ملاكات الدائرة قامت بأعمال تاهيل الشوارع بعد فتحها عبر صيانة الخدمات التحتية وترقيع واكساء عدد من الشوارع وصيانة القالب الجانبي واستبدال اغطية المشبكات المتضررة فيها".

انتهى .



ا.ع

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