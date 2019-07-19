الانبار تشهد عودة غير مسبوقة للأسر النازحة من مخيمات النزوح الى مناطق سكناهم

2019/07/19 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن خالد ابو ريشة،الجمعة، ان الفترة الحالية شهدة عودة غير مسبوقة للأسر النازحة من مخيمات النزوح الى مناطق سكناهم المحررة.

وقال ابو ريشة في تصريح صحفي إن"مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، والحبانية شرقي مدينة الرمادي، شهدت عودة المئات من الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة ضمن خطة الحكومة المحلية وبدعم من المنظمات الانسانية التسريع في عودة الاسر النازحة تمهيدا لأغلاق مخيمات النزوح بعد استقرار الاوضاع الامنية وعودة الخدمات ".

واضاف ان" لجنة النازحين اعادت قبل ايام 300 اسرة نازحة فيما ينتظرعودة 250 اسر نازحة اخرى الى مناطقها في غضون الساعات القليلة المقبلة بعد التأكد من موقفهم الامني".

وبين ان" استقرار الاوضاع الامنية وعودة الخدمات ساهم في عملية عودة الاسر النازحة الطوعية الى مناطقهم".

انتهى .ا.ع

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