ابتداءاَ من يوم السبت.. موجة حر شديدة تجتاح العراق

وأضاف، ان "طقس الأحد المقبل سيكون مشمساً حاراً في الوسط والشمال مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة عن اليوم السابق، وسيكون مشمساً شديد الحرارة في الجنوب وترتفع الحرارة قليلاً".
أما طقس الأثنين فيكون "مشمساً شديد الحرارة في المنطقة الوسطى وترتفع الحرارة قليلاً ومشمساً حاراً في الوسط وترتفع الحرارة قليلا ومشمساً شديد الحرارة مع ظهور بعض الغيوم في الجنوب".
ولفت البيان الى، ان "طقس الثلاثاء سيكون مشمساً شديد الحرارة ولا تغير في الحرارة في الوسط والجنوب ومشمساً حاراً في الشمال ولا تغير في الحرارة".انتهى/س
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