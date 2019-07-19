ابتداءاَ من يوم السبت.. موجة حر شديدة تجتاح العراق

2019/07/19 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، عن موجة حر شديدة في العراق تبدأ من يوم السبت وتستمر لعدة أيام حيث تلامس درجات الحرارة العظمى في بعض المدن والمحافظات لاسيما الجنوبية معدل 50 درجة مئوية.وذكر تقرير للأنواء الجوية اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "طقس غد السبت، سيكون مشمساً حاراً في المنطقة الوسطى ومشمساً في الشمال، ومشمساً شديد الحرارة في الجنوب مع ارتفاع في درجات الحرارة بالمناطق كافة".

وأضاف، ان "طقس الأحد المقبل سيكون مشمساً حاراً في الوسط والشمال مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة عن اليوم السابق، وسيكون مشمساً شديد الحرارة في الجنوب وترتفع الحرارة قليلاً".

أما طقس الأثنين فيكون "مشمساً شديد الحرارة في المنطقة الوسطى وترتفع الحرارة قليلاً ومشمساً حاراً في الوسط وترتفع الحرارة قليلا ومشمساً شديد الحرارة مع ظهور بعض الغيوم في الجنوب".

ولفت البيان الى، ان "طقس الثلاثاء سيكون مشمساً شديد الحرارة ولا تغير في الحرارة في الوسط والجنوب ومشمساً حاراً في الشمال ولا تغير في الحرارة".انتهى/س

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