فالح موسى يلوح للاستقالة من اتحاد الكرة

2019/07/19 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..لوح رئيس لجنة المنتخبات و امين سر نادي الصناعة فالح موسى، للاستقالة من منصبه في اتحاد الكرة.وقال موسى في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “ما حدث في مباراة زاخو وبرايتي بالدوري التأهيلي للدوري الممتاز، فضيحة بحق كرة القدم العراقية، فالفريقان اتفقا على فوز زاخو من اجل اقصاء الصناعة”.واضاف “مازلت انتظر ردة فعل […]

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