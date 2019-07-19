بعد تعرضهم لقصف تركي .. أهالي قرية في العمادية يحتجزون 3 مسلحين من “بي كي كي”

2019/07/19 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت الطائرات الحربية التركية مساء الخميس، مواقع في قرية سبيندار التابعة لناحية جمانكي في قضاء آميدي (العمادية) بمحافظة دهوك بالصواريخ، ما أسفر عن جرح عدد من المواطنين، ما دفع أهالي القرية إلى احتجاز 3 من مسلحي PKK المختبئين في القرية.

ووفق المعلومات الواردة لـموقع (باسنيوز)، فقد كانت الطائرات التركية تلاحق سيارة لمسلحي العمال الكوردستاني، حيث اختبأ المسلحون في قرية سبيندار، ما دفع الطيران التركي إلى قصف مواقع قريبة من اختبائهم، ما أسفر عن جرح عدد من المواطنين.

وعلى إثر ذلك قام أهالي القرية باحتجاز 3 من مسلحي PKK ممن كانوا ضمن السيارة، والذين جرى قصف القرية بسببهم.

إلى ذلك قام عدد من مسلحب “ب كي كي” بالهرب إلى داخل بيوت المواطنين لحماية أنفسهم من القصف التركي، وهو ما وصفته سلطات محلية في كردستان العراق “خطر على مواطني الاقليم وأمر مرفوض”.

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