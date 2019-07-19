صحيفة: واشنطن ترسل مئات العسكريين للسعودية

2019/07/19 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الولايات المتحدة شرعت في إرسال مئات العسكريين إلى السعودية، ضمن جهودها لمكافحة المخاطر الصادرة عن إيران وحلفائها الإقليميين.ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم ما سبق أن أفادت به شبكة “سي إن إن” عن خطة البنتاغون لنشر ما يصل إلى 500 عسكري أمريكي […]

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