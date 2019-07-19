2019/07/19 | 13:11

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ممثل السيستاني يطالب بتخصيص أموال لتطوير المدارس وإنهاء حالة الدوام الثلاثي

بغداد اليوم- بغداد

أكد ممثل المرجعية الدينية العليا، غبد المهدي الكربلائي، السبت (19 تموز 2019)، أن انخفاض نسب النجاح في الامتحانات الأخيرة مؤلم ويستدعي وقفة جادة.

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى، أحمد الربيعي، الجمعة (19 تموز 2019)، تأثير لعبة "البوبجي" على مستوى التعليم في المحافظة.

وقال الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خطر الالعاب الالكترونية لا يقل عن

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، الجمعة (19 تموز 2019)، إزالة سوق الرسالة ضمن منطقة حي الرسالة، بالعاصمة، بشكل كامل.

وذكرت الامانة في بيان لها، أن "بلدية الرشيد قامت بحملة ازالت خلالها السوق بالكامل ضمن المحلة 851 وبواقع أكثر من 50 كش

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