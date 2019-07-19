الجزائر والسنغال: من يحسم لقب كأس الأمم الأفريقية 2019؟

2019/07/19 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تصل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر إلى محطتها الأخيرة بمواجهة من العيار الثقيل بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي.ويسعى محاربو الصحراء، بقيادة لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، للتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخهم، بعدما حصلوا على اللقب الأول عام 1990 بعد التغلب على نيجيريا في المباراة النهائية بهدف

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