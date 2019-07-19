المرجعية الدينية تؤكد اهمية الابتعاد عن الظلم باشكاله كافة

2019/07/19 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المرجعية الدينية على ضرورة الابتعاد عن الظلم بكافة اشكاله.وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف ان : الظلم اعظم الجرائم واكبر الاثام .

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