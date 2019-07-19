إيران ترد على إسقاط طائرة من قبل البحرية الأمريكية

2019/07/19 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية- كلكامش برس؛ قال نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن السفينة الحربية الأمريكية “يو إس إس بوكسر” ربما أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار عن طريق الخطأ فوق مضيق هرمز.وأضاف في تغريدة إن إيران ليست لديها معلومات عن فقد طائرة إيرانية بدون طيار كما زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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