الحشد الشعبي والقوات الأمنية يشرعان بعملية تفتيش لملاحقة فلول داعش في صحراء الأنبار

2019/07/19 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الجمعة، بعملية تفتيش لملاحقة فلول داعش في عمق الصحراء في الانبار.وقال موفدنا ان "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية التابعة لعمليات الأنبار شرعت بعملية بحث وتفتيش لملاحقة فلول داعش في عمق صحراء منطقة ثميل في الأنبار"، لافتا الى ان "العملية انطلقت بناء على معلومات استخبارية دقيقة".يذكر ان ...

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