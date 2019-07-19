خبير كروي يحدد شرطاً واحداً لتأهل العراق في تصفيات المونديال

2019/07/19 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..حدد الخبير الكروي عبد الاله عبد الحميد، شرطاً واحداً لتأهل المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وقال عبد الحميد في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “مجموعة منتخبنا في تصفيات آسيا وكأس العالم متوازنة، فالمنتخبات من جميع التصنيفات وليسوا افضل منا”.واوضح، أن “المنتخب الوطني، سيتأهل متصدراً عن مجموعته، بشرط الاستقرار […]

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