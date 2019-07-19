2019/07/19 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني-NNC أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي اليوم الجمعة، اللجنة المشكلة بالتحقيق في قضية تخابر قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي لم تنتهي من تحقيقاتها حتى الآن.وقال الخفاجي لـ”المركز الخبري الوطني NNC”،إن” وزير الدفاع امر في وقتها تشكيل لجنة لتحقيق ما نسب لقائد عمليات الأنبار من معلومات ، مؤكدا أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع تعلن عن نتائج التحقيقات بقضية تخابر الفلاحي المركز الخبري الوطني.

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