2019/07/19 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل / خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل ، امس الخميس، عن اعتقال ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم اقراص مخدرة في سيطرة النيل شمالي مدينة الحلة.وقال المتحدث الإعلامي للقيادة العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في تصريح تلقته “خطوة برس” إن “مفارز الشرطة في سيطرة الشهيد سلام شنون ( النيل ) تمكنت من خلال ممارستها اليومية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصادرة اكثر من “200” قرصا مخدرا واعتقال ثلاثة لحيازتها في بابل وكالة خطوة برس.

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