“إنستغرام” تضيق الخناق على المستخدمين بسياسات الانتهاك الجديدة

2019/07/19 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت “إنستغرام” اتخاذها إجراءات صارمة ضد المستخدمين الذين ينتهكون بنود خدمة النظام بشكل متكرر.وبالإضافة إلى إزالة الحساب الذي يحتوي على “نسبة معينة” من انتهاك المحتوى، تقول الشركة إنها ستأخذ في الاعتبار أيضا عدد الانتهاكات التي تحدث في إطار معين من الأوقات.وقالت “إنستغرام” في بيان لها: “هذا التغيير سيسمح لنا بتطبيق سياستنا […]

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