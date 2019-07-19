استقرار الدولار في الاسواق العالمية

2019/07/19 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعافى الدولار الأمريكي بتعاملات اليوم الجمعة في الاسواق العالمية.وصعد مؤشر الدولار/ حسب رويترز/ الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، والذي بلغ أدنى مستوى في أسبوعين عند نسبة 96.648، إلى 96.855.وتراجع اليورو 0.2 % إلى 1.1261 دولار، لكنه يظل مرتفعًا ضمن نطاقه الأسبوعي إذ يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي […]

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