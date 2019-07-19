“طلاسم” في محافظة عراقية.. “مشعوذون وسحرة” في قبضة الأمن شاهد بالصور

2019/07/19 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار ،اليوم الجمعة، عن اعتقال مجموعة مكونه من ١٢ شخصا من “الدجالين والمشعوذين” في الفلوجة.وذكرت القيادة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، “تمكن ابطال مديرية شرطة الفلوجة وبالتعاون مع مركز شرطة الفلوجة ومركز شرطة التحدي وقاطع نجدة الفلوجة في مدينة الفلوجة من القاء القبض على مجموعة […]

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