لماذا الحشد الشعبي في هذا الوقت؟

2019/07/19 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي كشر الارهاب عن انيابه وانتشر في المحافظات العراقية خرج الحشد الشعبي من رحم الارض العراقية ليدافع عنها وعن الشعب الذي عانى الظلم والقهر ...

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