شرطة ذي قار تنفذ حملة لمتابعة الصيد الجائر في اهوار الجبايش

2019/07/19 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..نفذت مديرية شرطة قضاء الجبايش التابعة لقيادة شرطة ذي قار ،الجمعة، حملة بإشراف مدير القسم لمتابعة الصيد الجائر باستخدام الأجهزة الكهربائية لصيد الأسماك.، وذكرت قيادة شرطة ذي قار في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إن” تم تسيير دوريات باستخدام الزوارق النهرية في اهوار الجبايش والمنار والفهود بهدف البحث عن المخالفين”.واضاف […]

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