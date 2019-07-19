قلبك مجروح.. أنت مُهدد بالسرطان

2019/07/19 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق رجحت #دراسة حديثة احتمال وجود #علاقة بين متلازمة #القلب #المجروح والإصابة بالسرطان.والقلب المجروح هو اضطراب يحدث جراء اعتلال عضلة #القلب الناجم عن الإجهاد، ويسمى علميا […]

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