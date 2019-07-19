2019/07/19 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة في الوقت الذي تحتدم فيه التوترات في الشرق الأوسط.

وما زالت أسعار النفط ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أسعار النفط ترتفع الى 62.74 دولار للبرميل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أسعار النفط ترتفع الى 62.74 دولار للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).