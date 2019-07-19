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أسعار النفط ترتفع الى 62.74 دولار للبرميل


أسعار النفط ترتفع الى 62.74 دولار للبرميل
2019/07/19 | 13:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة في الوقت الذي تحتدم فيه التوترات في الشرق الأوسط.

وما زالت أسعار النفط ...

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