2019/07/19 | 13:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أسعار النفط ترتفع الى 62.74 دولار للبرميل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة في الوقت الذي تحتدم فيه التوترات في الشرق الأوسط.
وما زالت أسعار النفط ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أسعار النفط ترتفع الى 62.74 دولار للبرميل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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