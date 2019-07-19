ادارة نفط ميسان تنتقد تصرفات الاندية الراغبة بضم لاعبيها.. وتؤكد: لن نفرط بهم

2019/07/19 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..انتقدت ادارة نادي نفط ميسان الرياضي، التصرفات التي وصفهتها بـ”غير الاحترافية” لادارات الاندية التي تواصلت مع لاعبيها تميهداً لضمهم في الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدة انها لن تفرط بهم.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “ادارة نادي نفط ميسان، تعبر عن اسفها الشديد من التصرفات غير الاحترافية لادارات بعض الاندية […]

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