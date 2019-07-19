2019/07/19 | 14:00

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الشابندر: العقوبات الاميركية على شخصیات عراقیة سیاسیة منتقاة بامتیاز

أكد النائب السابق عزت الشابندر، الجمعة، أن عقوبات

وزارة الخزانة الاميركية على شخصیات عراقیة منتقاة بعناية وسیاسیة

بامتياز.

وقال الشابندر، في تغریدة له عبر حسابه في تویتر، إن

"عقوبات الخزانة الأمریكیة المتتالیة على شخصیات عراقیة سیاسیة او

مالیة او حشدیة منتقاة بعنایة مكشوفة ھي عقوبات سیاسیة

بامتیاز".

وأضاف، ان "العقوبات امتداد لتھدیدات برت ماكورك واعوانه من

المراھقین الخونة والفاسدین قبیل وبعد الانتخابات العراقیة

الأخیرة".

وفرضت الولايات المتحدة الامريكية، أمس الخميس، عقوبات

اقتصادية على قادة فصائل في الحشد الشعبي بينهم النائب المسيحي ريان

الكلداني.

وذكر موقع "The

National" إن " وزارة الخزانة الامريكة

فرضت عقوبات على اربعة شخصيات بينهم قادة في الحشد

الشعبي".

واضاف الموقع، ان" العقوبات شملت قائد حشد بابليون ريان

الكلداني، وقائد حشد الشبك وعد القدو، واثنين من المحافظين السابقين

وهما نوفل حمادي السلطان محافظ نينوى، وأحمد الجبوري محافظ صلاح

الدين".

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