2019/07/19 | 14:00

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المرجعية الدينية تشخص الخلل في مستوى التعليم في العراق و تحذر

الجمعة

19

تموز

2019 :

01:40 pm

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اكدت المرجعية الدينية ان الانخفاض في معدلات الثالث متوسط وغيرها

دليل على تدني كبير بالمستوى التعليمي في البلاد.وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة

من الصحن الحسيني الشريف ان : هذا الانخفاض يؤشر في العطاء مستقبلا

وله انعكاسات سلبية نفسية على الطلبة واولياء الامور والوضع النفسي

للبلد اضافة لضعف الثقة بالنفس والقدرة التعليمية والتربوية في البلاد

للنهوض بهذا الجيل.واضاف ان : هذا الامر السلبي قد يهدد موقع العراق الاقليمي والدولي

وفي مجالات الحياة المختلقة مطالبا بضرورة وضع العلاج السريع .واوضح الكربلائي ان : هذا التدني في هذا المستوى له اسباب وتحتاج الى

علاج عدم تطور القدرة التعليمية للمعلم والمدرس من اجل ان يوصل المادة

لطلابه وكثير من دول العالم تطورت بتعزيز قدرات المعلم والمدرس الذي

بحاجة الى دورات مستمرة والا لايمكن ان ترتقي العملية التربوية.وتابع ان : الامر الثاني تغيير المناهج التعليمية المستمر الذي

لايناسب عقلية الطالب والا ان هذا التغيير المستمر الذي لايتناسب مع

القدرات للمعلمين والمدرسين تحصل الكثير من الاخفاقات ويجب ان تكون

هناك كوادر تتناسب مع مستويات الطلبة وتطويرها اضافة للوسائل المتبعة

وعلينا الابتعاد عن التلقين و"الدرخ" الى القدرة الفكرية

والعقلية.واشار الكربلائي الى ان : صنع الطالب الناجح عبر اعطائه القدرة

الفكرية والذهنية للمواد وليس التلقين اضافة الى ضرورة استخدام

الوسائل الحديثة وبين ان هناك تجاوزا على المؤسسات التعليمية من

المعلم والمدرس وكنا سابقا نحترمهم لذاته لكونه معلما تقديسا للعلم..

الان البعض لايوجد هذا الامر وانما هناك عدم احترام للمعلم لانه فقير

ويعتدى عليه في داخل المدرسة لاسباب غير مقبولة وهذا يؤدي الى عدم

شعور المعلم بالقيمة التعليمية ولايهتم بها اضافة لقلة الابنية

المدرسية واجواءها لاتتناسب مع الاجواء الصحية المطلوبة .واعتبر تفضيل بعض الهيئات التدريسية التعليم الاهلي سببا مهما لتدني

المستوى العلمي والتربوي للطلبة.وطالب الكربلائي من المسؤولين تخصيص الاموال اللازمة لتشييد الابنية

وانهاء الدوام الثلاثي.واكد ان التعليم امانة الهية في اعناق الجميع من مؤسسات تعليمية الى

الاسرة خاصة عدم اهتمامهم بابنائهم اضافة لكثرة انشغال الطلبة الى

الوسائل الالكترونية والتي فيها ماينفع وفيها من الامور الجاذبة

المغرية الضارة للطالب واخلاقه ان لم يكن هناك تحصين له وهذا واجب

الاسرة في تحسين استخدام هذه الوسائل.واعتبر الكربلائي ان الاحباط النفسي لدى الطلبة بعد التخرج لايجد فرص

عمل تتناسب مع تعليمه وجهده ومصيره اما الى البطالة او الى مهنة وضيعة

تهين مستواه الاجتماعي .وسبق ان خاطبنا الجهات المعنية باعطاء فرصة

كبيرة للقطاع الخاص من اجل توفير فرص عمل للخريجين.



.ودعا الجميع الى حث الابناء الى مواصلة الدراسة لان الشهادة نور في

الطريق والحياة.واوصى الكربلائي الطلبة بان الامل بكم وان تعطونا نظرة جديدة لانكم

املنا في التغيير الذي ننشده ..

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