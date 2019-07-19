الحديد والصلب في البصرة تباشر بأعمال نصب المعدات الجديدة في مصنع الدرفلة

2019/07/19 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الملاكات الفنية في الشركة العامة للحديد والصلب اعمالها في نصب الرافعات الجسرية داخل مسقف مصنع الدرفلة .وذكر مدير عام الشركة عباس حيال في تصريح صحفي ” ان نصب الرافعات الجسرية داخل مسقف مصنع الدرفلة سيكون لها دور رئيسي في نصب المكائن والمعدات الجديدة “.مشيرا الى انه بنصب الرافعات ستبدأ مرحلة جديدة بعد […]

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