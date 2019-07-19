الاسبوع المقبل.. الانتهاء من الاعمال التأهيلية قرب ملعب كربلاء الدولي

2019/07/19 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

اكد نائب محافظ كربلاء علي الميالي ،اليوم الجمعة، ان الاسبوع المقبل سيشهد الانتهاء من الحملة التأهيلية الكبرى للساحات والشوارع الواقعة بالقرب من معلب

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