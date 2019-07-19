الاستخبارات العسكرية: القبض على

2019/07/19 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ، اليوم الجمعة، القاء القبض على “ارهابي” يقوم بإدخال الدولار المزور في محافظة نينوى.

وقالت في بيان تلقت "العهد نيوز"،

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