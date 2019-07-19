وفاة 1700 شخص في الكونغو جراء إيبولا

2019/07/19 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قالت وزارة الصحة الكونغولية اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا في الكونغو تجاوز 1700، بعد فترة وجيزة من إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض في البلد الواقع بوسط قارة إفريقيا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.وجاءت توصية منظمة الصحة العالمية أول أمس الأربعاء بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس […]

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