الحشد الشعبي والقوات الامنية ينفذون عملية تفتيش لملاحقة فلول

2019/07/19 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان له، ان "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية التابعة لعمليات الأنبار شرعت بعملية بحث وتفتيش لملاحقة فلول داعش في عمق صحراء منطقة ثميل في الأنبار".

وأشار اعلام الحشد الشعبي الى ان "العملية انطلقت بناء على معلومات استخبارية دقيقة".

انتهى .



ا . ع

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