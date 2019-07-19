ممثل المرجعية : انخفاض نسب نجاح الطلبة يهدد موقع العراق التعليمي والتربوي

2019/07/19 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال الكربلائي، في كلمة له بخطبة الجمعة، من الحرم الحسيني، أن "هذا الانخفاض له انعكسات سلبية على الطلبة والكوادر التعليمية والمؤسسات التعليمية، وهذا دليل على ضعف الثقة بالنفس وبالقدرة التعليمية، في هذا الجيل، وهذه الحالة النفسية تنذر بالمزيد من الانحدار والتدني، بما يهدد موقع العراق التعليمي والتربوي الإقليمي والدولي".ورأى أنه "لا بد ان يكون هناك اهتمام وعناية كافية تعالج هذا التدني والانخفاض، وقبل نذكر الأسباب وما هي العلاجات، من يتحمل المسؤولية في ذلك، لا بد ان نشخص العملية التربوية هي نتاج منظومة متكاملة مرتبط بعضها ببعض، وبعناصرها ان فشلت فشلت العملية التعليمية".

وأضاف ان العملية تتكون "من الطلبة والمؤسسة التربوية، والمنهج التعليمي، وهذه المقومات الثلاثة مرتبطة ببعضها بعض واي فشل بواحد منها يؤدي الى فشل في العملية التربوية".

وحول أسباب التدني، قال الكربلائي: "عدم تطور القدرة التعليمية للكوادر التعليمية والتدريسية حيث بقت جامدة، فقدرة المعلم في توصيل المعلومات للطلبة، غير متطورة"، مبينا أن "كثيرا من الدول قامت بتطور قدرة معلميها، المعلم بحاجة الى دورات لكي يستطيع إيصال المادة التعليمي .

انتهى .



ا .ع

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