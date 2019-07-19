الشرطة الايطالية تلقي القيض على تريزيجيه مخمورا

2019/07/19 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت الشرطة الإيطالية، القبض على نجم يوفنتوس السابق، الفرنسي ديفيد تريزيجيه.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن "اللاعب الفرنسي السابق كان مخموراً بصحبة ماورو كامورانيزي، نجم البيانكونيري السابق، إذ كانا عائدان من مهرجان تذوق للخمور".واوضح الموقع، أنه "تم إيقاف سيارة النجم الفرنسي بالقرب من ساحة كاستيلو، وكان تحت تأثير الكحول ورفض إجراء اختبار الكحول الذي طالبت به الشرطة".

وبين الموقع الايطالي، أن "تريزيجيه تحدث بصوت مرتفع وأساء لأفراد الشرطة، وعقب ذلك وافق على إجراء الاختبار".وتابع أن "الاختبار اطهر أن نسبة الكحول أعلى من الحد المسموح به، وتم سحب رخصة القيادة من مهاجم اليوفي السابق".وأتم موضحًا أن "تريزيجيه معرض للغرامة المالية أيضاً".

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