الاستخبارات: القبض على ارهابي يقوم بإدخال الدولار المزور

2019/07/19 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القاء القبض على "ارهابي" يقوم بإدخال الدولار المزور في محافظة نينوى.

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