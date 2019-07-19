مسلحون يقتلون شاباً أثناء تسليب سيارته قرب منزله بالبصرة

2019/07/19 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل شاب على يد مسلحين مجهولين اثناء تسليبهم سيارته قرب منزلة وسط محافظة البصرة.

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