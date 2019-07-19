مسؤولون أميركيون يطالبون بضرورة الحفاظ على التواجد الدبلوماسي والعسكري القوي في العراق

2019/07/19 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مسؤولون أميركيون بضرورة الحفاظ على التواجد الدبلوماسي والعسكري القوي في العراق، للحيلولة دون عودة ظهور داعش من جديد، والحد من النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة ملتري تايمز الأميركية، في تقرير لها، أن أول جلسة استماع امام لجنة العلاقات الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في مجلس الشيوخ، شهدت مطالبة أعضاء في مجلس الشيوخ بعودة التواجد الدبلوماسي الكامل في بغداد وبأسرع وقت ممكن، منتقدين تقليص عدد كادر سفارة الولايات المتحدة في العراق الى خمسة عشر منتسب فقط.

وأكد المسؤولون حاجة واشنطن الى أكبر عدد ممكن من الكادر الدبلوماسي في العراق، لمساعدة حكومته ودعمها بوجه التحديات الكبيرة التي تواجهها، الى جانب بقاء الإدارة الاميركية مطلعة على أحدث المعلومات الاستخبارية في تقييمها للتهديد الإيراني.

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