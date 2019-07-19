2019/07/19 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني – NNC اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي ، بان الدين لايمكن أن يعمل مع السياسة لانها “وسخة” ومغرياتها كبيرة، مبيناً، انه اما ان “نكون أمام دولة دينية او نكون امام دولة علمانية.وقال الاعرجي في مقابلة لـ “قناة آي نيوز”، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني NNC”، “التقيت بالسيد مقتدى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعرجي :السياسة “وسخة” ومغرياتها كبيرة المركز الخبري الوطني.

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