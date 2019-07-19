الاعلام الأمني: طائرات تركية اخترقت الاجواء العراقية ليلة أمس وأصابت 5 أشخاص بغارات جوية

2019/07/19 | 14:13

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني، الجمعة (19 تموز 2019)، أن طائرات تركية اخترقت الاجواء العراقية ليلة أمس وأصابت 5 أشخاص بغارات جوية

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الطائرات التركية اخترقت الاجواء العراقية بعد منتصف ليلة امس، ونفذت ضربتين جويتين، قرب مخيم للنازحين بجانب جبال مخمور شرقي مدينة الموصل، مما أدى الى جرح خمسة أشخاص".

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة (19 تموز 2019)، بالعثور على جثتي شابين اختفيا يوم أمس السبت في نهر المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاهالي وبالتعاون مع القوى الامنية عثرا على جثتي شابين من اهال

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر حكومي في محافظة ديالى، الجمعة، 19 تموز، 2019، بقاء حظر صيد الأسماك في بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة لدواعٍ أمنية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حظر صيد الأسماك في بحيرة حمرين (55 كم شمال شرق بعقوبة) ب

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني، بغارة جوية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "سلاح الجو التركي، نفذ العملية في منطقة قره جاق شمالي العراق، ليلة الخميس-الجمعة، وشاركت فيها طا

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